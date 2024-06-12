Kalp çarpıntısı tedavisinde ilk kez üç boyutlu haritalama yöntemi kullanıldı

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastanenin bölgede ileri sevk merkezi olması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hastaneye çok sayıda merkez ve tıbbi cihaz kazandırdıklarını ifade eden Sarıkaya, "Kalp merkezimiz tüm imkanların bulunduğu bir yer. Kalp hastalarını sevk etmeden tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Çevre illerden de ciddi anlamda sevk alıyoruz. Ritim bozukluğu konusunda da birçok imkana sahiptik ama 3 boyutlu haritalama yöntemi yapılmıyordu. Biz de bu yönetimi hastanemize kazandırarak, tedavilerdeki başarıyı artırdık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"3 BOYUTLU HARİTALAMA SİSTEMİYLE ZOR VAKALARI DA TEDAVİ ETMEYE BAŞLADIK" Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tayyar Akbulut ise "Bölgede klasik ablasyon yöntemle yakma işlemi yapıyorduk ancak zor vakalarda bu yöntemi yapamıyorduk. 3 boyutlu haritalama sistemiyle bu zor vakaları da tedavi etmeye başladık. Bir hafta içinde 5 hastanın tedavisini gerçekleştirdik ve hepsi de sağlıkla taburcu oldu. Haritalama sistemi kalbin anatomisini çıkarıp, sorun teşkil eden bölgeyi tespit ediyor. Hastanın tedavi olma şansı artıyor. Bu yönetim sayesinde tedavi süremiz ve radyasyon oranı azalıyor" diye konuştu.