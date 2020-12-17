Ece Aydemir

DURU DAL

17 yaşında Mustafa ve Nurcan’ın kızı. Dünyalar güzeli bir kız ama aynı zamanda da akıllı. Kolejde okuyor. Annesine, abisine göre çok daha sağduyu sahibi bir kız. Babasına düşkündür… Pahalı alışkanlıkları yok. Annesi ne kadar istese de kızını kendisine benzetememiştir. Abisi ile bu sebeple geçinemez.

Kasabaya ilk geldiği zamanlar annesi ve abisi kadar büyük tepkiler vermese de onun da hayatı kökten değişmiştir. Zorlukları o da yaşayacak ama ilk başta babasının yanında durduğundan sonra da aslında en çok zorlanan kişi kendisi olsa da sesini çıkaramayacaktır. Veli Demir adında basketbolcu bir gence aşıktır. Aslen bir Türk olan bu delikanlı, Rusya’da büyümek zorunda kalmış, daha sonra askerlik için Türkiye’ye gelmiş ve burada kalmıştır.