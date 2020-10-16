Kalk Gidelim yeni gününde yeni bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Sevda'nın kovit olması Seyfettin ve Mustafa Ali arasında bir kovalamacaya sebep olur. Duru, Badegül ve Dudu’yu evlilik yıldönümü telaşının sardığı Kalk Gidelim 124. bölümde neler oldu? Bundan sonra Perşembe akşamları seyirciyle buluşacak olan Kalk Gidelim 125. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalk Gidelim 125. bölüm fragmanı izle...
KALK GİDELİM 125. BÖLÜM FRAGMANI
— Kalk Gidelim🕺🏻 (@kalkgidelimtv) October 15, 2020
KALK GİDELİM 124. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevda’ nın Kovit olmasından dolayı Mustafa Ali’yi sorumlu tutan Seyfettin, şirket içinde Mumu’ ya koridorları dar eder. Kovalamacanın Sevda’nın kovit olmasından dolayı yaşandığını anlayan İsmail bir anda panik olur ve “acil kodu” ile şirketi boşaltıp herkese 14 gün idari izin verir.
Köye dönerken herkesi arayıp ortalığı ayağa kaldıran Seyfettin, Halim’ i derhal annesinin yanına gönderir. Sağlık ocağında kalan Nurcan, Sevda’nın hastalığı ile ilgili bambaşka bir gerçeği öğrenir ve kahkahalarını tutamaz. Henüz bu gerçeği sadece Nurcan bilmektedir. Dalgiller tarafında bunlar yaşanırken Ercan ise işçileri affetmesi konusunda Meryem’ i ikna eder.
Duru, Badegül ve Dudu’da evlilik yıldönümü telaşı vardır. Badegül’ün Halim’ den isteği bellidir. Duru, Veli Ankara’ da olduğu için bu yılı pas geçeceğini düşünür. Dudu ise Şakir’in destansı bir evlilik yıldönümü hazırlığında olduğunu bilir. Şakir ve Dudu birbirlerine gizli “süprayzlar” hazırlarken işin dozunu kaçırırlar.
Seyfettin, bir yandan Mumu’nun peşinde olduğu küpü Mumu’ dan habersiz ele geçirir ve evde küpü saklayacak yer arama telaşına düşer. Bir yandan da Sevda’nın sağlık ocağından dönmesini bekler. Karısının rahat istirahat etmesi için uygun ortam hazırlar. Sevda eve geldiği anda Hatice ana öyle bir cümle kurar ki Seyfettin için zor saatler başlar. Çünkü bu laf yüzünden Sevda Seyfettin’ i yanlış anlamıştır. Üstelik Nurcan, Sevda’ nın kovit değil de bambaşka bir hastalığı olduğu ve doktoru yanlış anladığı haberiyle gelince Seyfettin için geceler zindan olur.
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