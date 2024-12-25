"Kaliteli uyku" için gün içinde su tüketimini artırın önerisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü de olan Domaç, yapılan araştırmaya göre Türkiye'de toplumun yüzde 35'inin uykusuzluk sorunu yaşadığını söyledi.

Herkesin belirli dönemlerde uyku problemi çekebildiğini anlatan Domaç, şöyle devam etti: "Birtakım bulgulara sebep oluyorsa, bir ay içinde haftada en az üç gece uykusuzluk şikayeti oluyorsa, uykuya dalmakta 30 dakikadan fazla zorluk çekiliyorsa ya da gece uyuduk uyandık tekrar uykuya dalmamız 30 dakikadan fazla sürüyorsa, sabah belirlediğimiz saatten en az yarım saat önce uyanıyorsak uyku sorunumuz vardır. Gün içinde akademik başarımızda, sosyal yaşantımızda, aile hayatımızda birtakım zorlukları ortaya çıkarıyorsa, gün içinde uyku halimiz oluyorsa, birtakım mide, bağırsak problemleri ortaya çıkıyorsa artık bizim uykusuzluğumuz şikayet olmaktan çıkıp, uykusuzluk hastalığı (Insomnia) vardır."

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REKLAM Domaç, her yaş grubuna göre gerekli uyku saatinin değişiklik gösterdiğini vurgulayarak, bunun yenidoğanlarda 16, okul döneminde 8-10, yetişkinlerde ise 8 saat civarında olduğunu ifade etti. "AKŞAM SIVI TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN" Kaliteli uykunun önemine dikkati çeken Domaç, "Gece uykunuz kaçtığında tekrar uyumak için uykunuzla kavga etmeyin. 30 dakikadan fazla uykuya dalamıyorsanız yataktan çıkın, kitap okuma, karanlıkta dinlenme gibi birtakım aktivitelerle uykunuzun gelmesini sağlayın" diye konuştu.

Uyumadan en az iki saat önce bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlardan uzak durulmasını öneren Domaç, şunları söyledi: "Gün içinde yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz kafein miktarı, uyku kalitemizi çok etkiliyor. Uykusuzluk problemi çeken kişiler öğleden sonra kahve tüketimini sınırlandırmalı, akşam karbonhidrat gibi ağır yiyeceklerden uzak durmalı. Akşam sıvı tüketimini de sınırlandırın, tuvalete gitmek uyku kalitenizi bozar. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Yatakta yemek yemeyin, kitap okumayın, televizyon izlemeyin. Ayaklarınız çok üşüyorsa pamuklu çorap giyin."

Uyku ile baş ağrısı arasında önemli ilişki olduğuna da değinen Domaç, bazı migren hastalarında uyku ağrıyı artırırken bazılarında dindirdiğini ifade etti. Domaç, kışın su tüketiminin ihmal edilebildiğini dile getirerek, "Uyku hijyeni için bol su tüketin. Yeterli su tüketildiğinde hem baş ağrısı ataklarını azaltıyor hem de uyku kalitesini artırıyor. Gerçekten uykusuzluk hastalığı olanlar için sıvı almak, özellikle su tüketmek çok önemli. Kilo başına en az 30 mililitre su tüketmek gerekiyor. Bunun yanında beslenmeye, egzersize de dikkat etmek gerekiyor. Uyku bozuklukları, migren, huzursuz bacak, kabızlık, obezite başta olmak üzere birçok rahatsızlığa neden oluyor" bilgisini paylaştı.