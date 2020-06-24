Öncelikle Instagram hesabını dondurma ve Instagram hesabını kalıcı olarak silme seçeneklerinin iki ayrı işlem olduğunu hatırlatmamızda yarar var. Yani eğer bu platformdan bir süreliğine uzaklaşmak istiyorsanız hesabınızı dondurabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabınızı kalıcı olarak silerek bir daha geri dönemeyecek şekilde hesabınızı tamamen de silebilirsiniz.
İlk önce hesabınızı dondurma işleminden bahsedelim; bunun için öncelikle https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ adresi üzerinden hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.
Bu platformdan hesabınıza giriş yaptıktan sonra çıkacak olan ekrandan hesabınızı kapatma sebebinizi seçmeli ve şifrenizi girmelisiniz. Bu işlemlerden sonra Profilinize girmiş olacaksınız ve ardından sayfanın alt kısmında bulunan “Hesabı Geçici Olarak Kapat” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Hesabınızı bu şekilde kapatmış olacaksınız. Hesabınızı dondururken dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlar;
Instagram hesabınızı eğer kullanmaktan sıkıldıysanız ya da farklı sebeplerle tamamen hesabınızı silmek istiyorsanız elbette bu da mümkündür. Bunun için de https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ adresini kullanmanız ve buradan hesabınıza giriş yapmanız yeterli olacaktır.
Yukarıdaki linke giriş yaptıktan sonra size hesabınızı neden sildiğinizi soran ve şıkların bulunduğu bir pencere açılacaktır. Buradan size uygun olan seçeneği seçebilir, daha sonra şifre istenen kısma şifrenizi girerek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Ancak eğer Instagram hesabınızı kalıcı olarak silecekseniz daha önce paylaşmış olduğunuz ve Profilinizin içerisinde bulunan fotoğraf ya da videoları yedeklemenizi öneririz çünkü hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz zaman bütün içerikleriniz silinecektir.
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