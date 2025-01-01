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        Haberler Gündem Kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildi - Güncel haberler

        Kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine durdurup, üst araması yaptığı bir kişinin üzerinde 'suikast tabancası' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:39
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        Kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildi
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        İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gündüz saatlerinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendikleri A.E.S.’yi yol kenarında yürüdüğü sırada durdurdu.

        A.E.S.'nin üst aramasını yapan polis, 'suikast tabancası' olarak bilinen kalem şekilde ve 7.65 mm çapında fişek alan tabanca ile silaha ait 4 adet dolu fişek ele geçirdi. Gözaltına alınıp, polis merkezine getirilen A.E.S.’nin daha önce de çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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