Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu'nun dün aracı kurumlara döviz, altın ve petrolde kaldıraçlı işlem yapan halka açık şirketlerin kendilerine bildirilmesini isteyen duyuru metninin ardından bugün bazı aracı kurumlar müşterilerine bir yazı göndererek artık bir süreliğine kendi platformları üzerinden kaldıraçlı işlem yaptırmayacaklarını açıkladı. SPK'nın dün bazı halka açık şirketlerin bilançolarını olumsuz etkileyeceği oranda kaldıraçlı döviz, altın veya ağırlıklı olarak petrol işlemi yapması üzerine duyuru yapma gereksinimi hissettiği belirtiliyor.

SPK NE DEMİŞTİ?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün yaptığı açıklamada türev işlemlerde taraf olan aracı kurum ve tüzel kişilerin (şirketlerin) bu işlemleri SPK'ya raporlamak zorunda olduğu kaydedilerek Raporlama Tebliği’ne göre; yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin aralarında veya yurtdışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın akdettikleri türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüğünün Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere ait olduğunu belirtildi. Açıklamada "Bu fıkra kapsamında sayılan tüzel kişiler arasında, diğer kurumların yanı sıra; - Kanun kapsamındaki halka açık anonim şirketler ve - 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen şirketler, yer almaktadır" denilmişti. Raporlama Tebliği’nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında da idari para cezası verilebileceği hatırlatıldı.

ARACI KURUMLAR İŞLEM YAPMAYI BIRAKTI

SPK'nın bu duyurusunun ardından bugün bazı aracı kurumlar mayısın ilk haftasına kadar türev işlemlere ara verdiklerini açıkladı. Bir aracı kurum "Değerli Müşterimiz, uluslararası piyasalarda yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri nedeniyle, müşterilerimizin bu hareketlerden zarar görmesini önlemek adına, bugünden 4 Mayıs 2020 tarihine kadar işlem platformu üzerinden hizmet verdiğimiz tüm enstrümanlarda yeni pozisyon açılamaması kararı almış bulunuyoruz. Bu tarihe kadar platformda sadece mevcut açık pozisyonlar kapatılabilecektir. Bu nedenle hesabınızda bulunan nakit teminatlarınız gün içinde cari hesaplarınıza aktarılacaktır. 4 Mayıs 2020 tarihine kadar teminat yatırma çekme menümüz de çalışmayacaktır. Mevcut pozisyonunuzu kapattığınızda oluşacak teminatınızı yatırım danışmanınız ile iletişime geçerek cari hesabınıza çekebilirsiniz" açıklaması yaptı.