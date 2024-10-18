Kaldığı otelin balkonundan düşerek ölen Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı

"ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAYDI"

Dün ortaya çıkan ayrıntılarda, Liam Payne'in 17.07'de ölmesinden birkaç dakika önce, otel görevlisinin "uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan ve odadaki bazı eşyaları tahrip eden bir misafir" hakkında 911 acil yardım hattını aradığı öğrenilmişti.

Otopsi sonucu hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: Adli tıp uzmanları, otopside tanımlanan 25 yaralanmanın yüksekten düşme sonucu oluşan yaralanmalarla örtüştüğünü bildirdi. Ayrıca kafatası ve beyin yaralanmalarının ölüme neden olmaya yeterli olduğunu; kafatası, göğüs, karın ve uzuvlardaki iç ve dış kanamaların ise ölüm mekanizmasına katkıda bulunduğunu belirtti".