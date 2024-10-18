Kaldığı otelin balkonundan düşerek ölen Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı
Arjantin'de kaldığı otelin üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in adli tıp raporu çıktı
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Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in otopsi raporu çıktı.
Üçüncü kattan düşme sonucu 31 yaşında hayata veda eden müzisyenin raporunda, düşmeden önce "yarı veya tam baygın halde olabileceği" ve trajik kazada 25 yara aldığı belirtildi.
Raporda Payne'in "birden fazla travma, iç ve dış kanama ve düşme sonucu kafatası yaralanması nedeniyle öldüğü" tespiti yer aldı.
Raporda ayrıca, Liam Payne'in olayının, 'şüpheli ölüm' olarak araştırıldığı, ancak işaretlerin düşme sırasında müzisyenin yalnız olduğu ve bir tür madde etkisi altında olduğunu gösterdiği belirtildi.
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"ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAYDI"
Dün ortaya çıkan ayrıntılarda, Liam Payne'in 17.07'de ölmesinden birkaç dakika önce, otel görevlisinin "uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan ve odadaki bazı eşyaları tahrip eden bir misafir" hakkında 911 acil yardım hattını aradığı öğrenilmişti.
Otopsi sonucu hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: Adli tıp uzmanları, otopside tanımlanan 25 yaralanmanın yüksekten düşme sonucu oluşan yaralanmalarla örtüştüğünü bildirdi. Ayrıca kafatası ve beyin yaralanmalarının ölüme neden olmaya yeterli olduğunu; kafatası, göğüs, karın ve uzuvlardaki iç ve dış kanamaların ise ölüm mekanizmasına katkıda bulunduğunu belirtti".
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OTEL ODASI TAHRİP EDİLMİŞ
Uzmanlar ayrıca, Liam Payne'in düştüğü pozisyonun, onun kendini korumak için refleks bir duruş benimsemediğini kanıtladığını ifade etti.
Otel odasında yapılan incelemede, uyuşturucu ve alkollü içeceklerin yanı sıra çeşitli tahrip edilmiş eşya ve mobilyaların bulunduğu ortaya çıktı.
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Ünlü şarkıcının vücudunda herhangi bir kötü muameleye maruz kaldığına dair bir kanıt olmadığı ve ölümüne herhangi bir üçüncü tarafın karıştığına dair bir işaret de görülmediği ortaya çıktı.
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KIZ ARKADAŞI EVİNE DÖNMÜŞTÜ
Dağılan One Direction grubunun üyesi olarak ünlenen şarkıcı, grubun bir başka üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için ekim ayı başında gittiği ve daha sonra tatilini uzattığı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kız arkadaşı Kate Cassidy ile birlikteydi. Ancak Cassidy'nin birkaç gün önce Miami'ye döndüğü ve Payne'in otelde yalnız kaldığı biliniyor.