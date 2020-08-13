Asırlardır Türk mutfağında yapılan kalburabastının yoğurtla yapılan tarifini vereceğim sizlere. Özel günlerde, bayramlarda ilk akla gelecek olan tatlılardan biridir kalburabastı tatlısı
Kalburabastı Tatlısı Malzemeler:
- Bir buçuk çay bardağı eritilmiş tereyağı
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı silme tuz
- 1 çay kaşığı silme karbonat
- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
- 1 çay bardağı irmik
- 3 buçuk su bardağı un
- 1 kâse doğranmış ceviz
Şerbeti İçin:
- 3 su bardağı toz şeker
- 5 su bardağı su
- 1 dilim limon
Kalburabastı Tatlısı Yapılışı:
- İlk önce şerbetini hazırlayarak işe başlayalım. Çünkü soğuk olması gerekir.
- 3 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı suyu, 1 limon dilimi ile birlikte bir tencereye koyup, 20 dakika kadar kaynatalım.
- Şerbet ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakalım.
- Hamuru için öncelikle bir buçuk çay bardağı tereyağını eritin
- Sonra 1 çay bardağı zeytinyağı ve erimiş tereyağında bir kaba alın.
- Üzerine yoğurt ve yumurtayı ekleyin,
- Daha sonra tuz, irmik ve karbonatı da ekledikten sonra iyice karıştırın.
- Unu yaptığımız karışıma yavaş yavaş ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp top haline getirin.
- Bu top hamurları rendenin kalın tarafına batıralım. Kalbur görüntüsü vermek için.
- Çıkıntılı kısmı yukarıda kalacak şekilde hamurları yağlanmış fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin, 45 dakika kadar hamurlar kızarana kadar pişirin.
- Tepsiyi fırından çıkartır çıkar çıkarmaz önceden hazırladığımız soğuk şerbeti üzerine dökelim.
- Hamurların iyice kızardığını emin olalım.
- Ayrıca sıcak hamurların üzerine dökeceğimiz şerbet soğuk olmalı.
- Afiyet olsun...
Püf noktası:
- Kalburabastının özelliği üzerinin tırtıklı olmasıdır, bunun için rendenin kalın tarafına kullanabilirsiniz.
- Tatlının ağızda dağılması için hamur yoğururken içine bir kaşık kadar sirke ekleyebilirsiniz. Bu, tatlımızın kıyır kıyır olmasını sağlar.
- Kalburabastı tatlısının başarılı olması için bir diğer kaynakta şerbettir kaynattığınız şerbeti tatlısının üzerine dökerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.
- Bunların başında tatlının sıcak olması geliyor serbest şerbetinin de soğuk olmamasına dikkat edelim.
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