Asırlardır Türk mutfağında yapılan kalburabastının yoğurtla yapılan tarifini vereceğim sizlere. Özel günlerde, bayramlarda ilk akla gelecek olan tatlılardan biridir kalburabastı tatlısı

Kalburabastı Tatlısı Malzemeler:

Şerbeti İçin:

Kalburabastı Tatlısı Yapılışı:

Püf noktası: