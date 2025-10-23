Kalbi koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor... Sarımsak kokusundan hoşlanmayanların bile tüketebildiği siyah sarımsak hakkında 6 ilginç bilgi

Özellikle mevsim geçişlerinde çok kolay zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek, kolesterol problemiyle başa çıkmak ve kan basıncını dengede tutmak ya da enfeksiyonlardan korunmak/çabucak iyileşmesini sağlamak için kapısını çalacağımız mucizevi besinin adı sarımsak. Sarımsak hem sağlığımız hem de mutfaklarımız için önemli bir yere sahip ancak nevi şahsına münhasır tadı ve kokusuyla maalesef tüketmesi pek de kolay değil.

Her evin vazgeçilmesi sarımsağı tüketmek için biraz uğraşmayı göze alıp fermente ederseniz kötü kokusundan kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz Gurme mutfaklarda sıklıkla karşımıza çıkan siyah sarımsak başka bir sarımsak türü değil, beyaz sarımsağın biraz fermantasyon işleminden geçip kimyasal yapısının ve tadının değişmiş hali!

1) FERMENTE EDİLMESİ 90 GÜN SÜRÜYOR

Bir sarımsağın siyah sarımsak haline gelmesi 60-90 gün arasında bir zaman gerektiriyor. Sarımsağın 60-90 gün boyunca 60-80 santigrat derece arasında neme ve sıcaklığa maruz kalması rengini siyaha çevirir, yumuşamasına ve kokusunun yok olmasına yol açar.

2) KOKUSU YERKEN GİTSE DE TENDE HİSSEDİLİR Siyah sarımsağın bildiğimiz arımsak gibi keskin bir kokusu olmaması onu çok fazla tüketebilirmişiz anlamı yaratmasın. Siyah sarımsak yerken kokusuyla rahatsız etmek belki ama fazla tüketildiğinde nefesiniz, teriniz, teniniz kötü kokabilir. 3) GAZ VE ŞİŞKİNLİK RİSKİ VARDIR Siyah sarımsak da tıpkı beyaz sarımsak gibi asidik bir yapıya sahiptir. Tadı, rengi ve kokusu farklı gibi görünse de mide asidini etkiler ve fazla tüketildiğinde şişkinlik, gaz, reflü ya da mide ekşimesi gibi durumları tetikleyebilir. REKLAM 4) BEYAZ SARIMSAK İLE AYNI FAYDALARI GÖSTERMEYE DEVAM EDER Siyah sarımsak kokusu ve rengini kaybeder ama sağlığımız için oldukça önemli olan bağışıklık güçlendirmeye, kan şekerini yatıştırmaya ve dengelemeye, vücuttaki iltihabı azaltmaya ve önlemeye, zihnin işlevlerini güçlendirmeye ve iyileştirmeye devam eder. 5) RENKLİ DİPSOSLAR ONSUZ OLMAZ Siyah sarımsak çiğ olarak tüketilebildiği gibi pek çok yemeğin aromasını zenginleştirmede, farklı rengi sayesinde pek çok sosu daha iddialı bir noktaya taşımaya yardım eder. Günde 3 dişten fazla tüketilmesi önerilmemekle birlikte salata soslarında ve dip soslarda severek kullanılır. 6) SAÇ KOZMETİĞİ İÇİN BULUNMAZ NİMET Kötü kokudan arındırılmış siyah sarımsak hiç şüphesiz kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılan, özellikle saç bakım ürünlerinden gönül rahatlığı ile kullanılan maddelerdendir. Hem hücre yaşlanmasını geciktirip deri sağlığını iyileştirir hem de saç derisindeki enfeksiyonlarla mücadele ederek saç derisini daha temiz ve sağlıklı hale getirir.

Sosyal hayata beyaz sarımsaktan çok daha kolay uyum sağlayan siyah sarımsak özellikle kokusundan rahatsız olduğu için sarımsaktan uzak duranlar için iyi bir başlangıç olabilir.