UYUŞTURUCU BULUNDURANLAR 2 İLE 5 YIL ARASINDA CEZALANDIRILIR

Kişisel kullanım sınırı olarak Yargıtay başka bir yan delil bulunmaması halinde, esrar için “günde 3 kere 1-1,5 gram”, uyuşturucu için “günlük 60 miligram” gibi sınırlar belirlemiştir. Bu sınırların aşılması halinde; suç, kullanım amacıyla bulundurma olarak kabul edilmez. Bu durumda TCK’nın 188'inci maddesinde belirtilen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu işlenmiş olur.

Yasadışı uyuşturucu maddeyi kullanan ve bulunduran kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan yakalanan kişi hakkında soruşturma evresinde hakkında 5 yıllık erteleme ve 1 yıllık denetimli serbestlik verilir.