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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 8 Mayıs Bugün TV’de neler, hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı: 8 Mayıs Bugün TV'de neler, hangi dizi ve filmler var?

        Çarşamba gününe ait TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Taş Kağıt Makas, Star TV'de Yerli Sinema Nalan, ATV'de Kuruluş Osman yayınlanacak. TV8'de ise Survivor All Star 2024 heyecanı devam edecek. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, TV8, Now TV, ATV yayın akışı 8 Mayıs 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:59
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        • 1

          Televizyon kanallarında diziler ve filmler belli saatlerde izleyici karşısına çıkıyor. Ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. Ekranlara damga vuran diziler ve yarışma programları tv'de bugün izleyicisiyle buluşacak. İşte, 8 Mayıs tv yayın akışı listesi

        • 2

          BUGÜN EKRANA GELECEK YAPIMLAR

          8 Mayıs Çarşamba Kanal D’de Taş Kağıt Makas, Star TV’de Nalan filmi, Now TV’de Şahane Hayatım isimli dizi ekrana gelecek.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          11:00 Survivor All Star 2024

          11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Çarkıfelek

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Şahane Hayatım

          00:15 Hudutsuz Sevda

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          14:30 Gönül Dağı

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Bir Sevdadır

          23:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          ATV YAYIN AKIŞI

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Aldatmak

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Nalan

          22:30 Yerli Sinema Nalan

          00:30 Yalı Çapkını

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:45 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni Kırmızı Halı

          19:05 Kanal D Ana Haber

          20:00 Taş Kağıt Makas

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