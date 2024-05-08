TV yayın akışı: 8 Mayıs Bugün TV'de neler, hangi dizi ve filmler var?
Çarşamba gününe ait TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Taş Kağıt Makas, Star TV'de Yerli Sinema Nalan, ATV'de Kuruluş Osman yayınlanacak. TV8'de ise Survivor All Star 2024 heyecanı devam edecek. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, TV8, Now TV, ATV yayın akışı 8 Mayıs 2024
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Televizyon kanallarında diziler ve filmler belli saatlerde izleyici karşısına çıkıyor. Ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. Ekranlara damga vuran diziler ve yarışma programları tv'de bugün izleyicisiyle buluşacak. İşte, 8 Mayıs tv yayın akışı listesi
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BUGÜN EKRANA GELECEK YAPIMLAR
8 Mayıs Çarşamba Kanal D’de Taş Kağıt Makas, Star TV’de Nalan filmi, Now TV’de Şahane Hayatım isimli dizi ekrana gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
NOW TV YAYIN AKIŞI
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
23:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Nalan
22:30 Yerli Sinema Nalan
00:30 Yalı Çapkını
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni Kırmızı Halı
19:05 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas