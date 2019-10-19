Kalbe iyi gelen gıdalar nelerdir?

Kalp hastalığı genç yaşlı diye ayırmadan sık görülen önemli bir hastalıktır ve yetersiz ve dengesiz beslenmeler bu nedenleri artırmaktadır. Kalp sağlığı öncelikle yaşam biçimi ve beslenmeyle alakalı ortaya çıkıyor. Kalbin en önemli hayat bağlayıcısı olduğunu unutmamak ve ona iyi bakmak gereklidir.
Kalp sağlığı açısından uygun gıdaları tüketmek en azından genel sağlığınızı da korumaya yardımcı olacaktır.
Kalp sağlığına iyi gelen gıdalar, yiyecekler ve besinler
- Balıklar: Ton, alabalık ve somon gibi yağlı balıklar omega3 yağ asitleri açısından kalbe ve damarlara iyi gelmektedir. Omega3 özellikle kandaki yağ oranını ( Trigliserid ) azaltma etkisi sağlar. Ve bu sayede damarlardaki plak oluşunu engeller ve kan basıncının düşmesinde etkili olur. Haftada 2 kere tüketmek uygundur.
- Kuru Yemişler: Badem, ceviz, fındık, keten tohumu ve kabak çekirdeği gibi omega3 içeren kuruyemişlerde kalbin ve damarların korunmasında etkilidir. Lifli besin olmaları sindirimi düzenler ve kan şekeri seviyesini dengeler.
- Potasyum İçeren Gıdalar: Sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan potasyum kan basıncı üzerinde etkilidir. Düzenler ve vücutta fazla su tutulmasını engeller. Günlük 4.700mg tüketilmesi tavsiye edilir.
- Yulaf: Yüksek tansiyonu olanlar için tüketilmesi gereken yulaf kepeği tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığı korur. Ayrıca kolesterolü düşürmeye de yardımcıdır.
Bunu yanında kalbe ve damarlara iyi gelmeyen ve yağ bağlanmasına ve sağlığının bozulmasına etki eden gıdalar tüketilmesi sakıncalı olmaktadır. Özellikle rafine edilmiş her türlü gıda kalp ve damar sağlığı için tüketilmemesi gerekli olan gıdalardandır. Talı ve tuzlu hamur işleri, paketlenmiş et grubu gıdalar, kolesterol ve tirigliseridi yükselten gıdalardan uzak durmak gereklidir.
Kalbe zararlı besinler, gıdalar ve yiyecekler
- Yağlı Et türleri Gıdalar: Kötü kolesterolün ve trigliseridin dengelenmesi kalbin ve damarların zarar görmesini ve sağlığının bozulmasına etki eder. Mümkün olduğunca bu gıdalar az ya da hiç tüketilmemelidir.
- Tam Yağ İçeren Süt Ürünleri: Krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, peynir gibi gıdalar kolesterol yükseltir. O nedenle yağsız olanlarını tercih etmelidir.
- Tuz; özellikle yüksek tansiyon için en çok uzak durulması gereken tuz, yemeklerde az miktarda tüketilmesinin yanında ekstra tüketilmemeli ve tuz içeren her türlü gıdadan uzak durulmalıdır. Günlük tuz 2 gr civarıdır bu da yarım çay kaşığını içerir.
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