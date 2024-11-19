Kalaşnikoflu haraç saldırısı!

Adana'da motosikletli şüpheliler, suç örgütüne haraç vermeyen Cevdet E.'nin (58) dükkanına Kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırı düzenledi.

DHA'nın haberine göre o anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelilerden Mehmet A. (22) ile Cumali K. (24) tutuklandı, İsa A. (18) adli kontrolle serbest bırakıldı.

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MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTILAR

Olay, 13 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Tarım malzemesi satışı yapan Cevdet E., iddiaya göre haraç için baskı yapan suç örgütü üyelerine para ödemedi. Bunun üzerine örgüt üyesi olduğu ileri sürülen kasklı 2 şüpheli, motosikletle Cevdet E.'nin iş yerine gitti. Şüphelilerden biri, Kalaşnikof piyade tüfeğiyle kapalı olan iş yerine 27 el ateş etti. Şüpheli şarjörünün bitmesiyle motosiklete binip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLAH, MOTOSİKLET VE KASK ELE GEÇİRİLDİ Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölge ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olaya karıştığı belirlenen Mehmet A., Cumali K. ile İsa A., Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 41 mermiyle olayda kullanılan motosiklet ve kask ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahı kullananın kendileri olmadığını öne sürüp, birbirini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. ile Cumali K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, İsa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.