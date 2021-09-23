'Kalacak yer' çağrısına misafirhane çözümü

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptığı açıklamada üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilerin muhtemel barınma sorununun çözümü için harekete geçtiklerini belirtti.

Kamu kuruluşların bünyesindeki misafirhane gibi yerleri öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten Köşger, şunları söyledi:

GEÇİCİ KONAKLAMALARI İÇİN TAHSİS EDİLECEK

"Ortaya çıkması muhtemel sıkıntıyı bertaraf etmek üzere bünyesinde misafirhane olan tüm kamu ve kurum kuruluşlarımızın yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah İzmir'de bu dönem herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Bütün kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri, öncelikle ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilerimizden başlamak üzere, tabii erkek öğrencilerimize yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Balçova Termal'den başlayarak, Milli Eğitimin bünyesindeki uygulama otelleri, öğretmenevleri, diğer tüm misafirhanelerindeki kapasiteler öğrencilerimizin geçici konaklamaları için tahsis edilecek."

Bununla ilgili Valilik sitesinden bir telefon numarasının duyurulacağını ve "Açık Kapı" içerisinde de bir masa oluşturulacağını ifade eden Köşger, "İhtiyacı olan vatandaşlarımızın müracaatını alarak kazandıkları okula en yakın lokasyondaki misafirhane veya öğrenci yurduna yerleştireceğiz. Eğer ihtiyaç duyulursa ileriye yönelik belki başka çözümler de getirmek mümkün olacak. Ama şu an itibariyle ilk anda öğrencilerimizin müracaat ettikleri durumda kalabilecekleri belli miktarda yatak kapasitesi oluşturulmuş oldu. İlimizde yaklaşık 12 bin kişilik özel yurt kapasitesi var. Bunların da henüz dolmadığını ifade edebilirim. Yaklaşık 9 bin civarında kapasite henüz dolmuş değil. Oralar da kullanıldığı taktirde ilimizde bu süreci sıkıntı olmadan atlatacağımızı düşünüyorum." dedi.

Köşger, salgının, barınma sorununun tüm illerde olabileceğini ancak İzmir'de buna ek olarak yaşanan depremin de etkisinin görüldüğünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bundan dolayı yaklaşık 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşımız kiraya çıkmak durumunda kaldı, bunların oluşturduğu talep fazlasından mütevellit bir fiyat yükselmesi de olduğu anlaşılıyor. Bunu da öğrencilerimize yansıtmamak açısından bu ilave yurt kapasitelerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah bu konuyu bu şekilde çözmüş olacağız. Şu anda ilk gelecek talebi karşılayacak kadar kapasite oluşturuldu. Kız öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanıyacağız ama Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki erkek öğrenci yurtlarındaki yaklaşık bin kişilik boş kapasiteyi erkek öğrencilere tahsis edeceğiz."

Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istedi.

SAKARYA'DA DA BENZER ADIM

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, bugün yaptığı açıklamada kentteki üniversiteleri kazanıp geçici barınma ihtiyacı duyan öğrencilerin, uygulama oteli, öğretmen evleri, yurtlar ve kamu misafirhanelerinde ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'daki üniversiteleri kazanan gençleri kente beklediklerini belirtti. Barınma ihtiyacı duyan öğrencilere yardımcı olacaklarını vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Geçici olarak barınma ihtiyacı duyan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uygulama Oteli'miz, öğretmen evleri ve yurtlarımız ile kamu misafirhanelerimizde ücretsiz konaklayabilirler. Ücretsiz konaklama imkanı geçici olarak sağlanacak olup ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, Valilik ve İlçe Kaymakamlıklarımızın Açık Kapı birimlerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve üniversitelerimize başvurabilirler."

SİVAS'TA DA BELEDİYELERDEN BARINMA DESTEĞİ

Sivas Belediyesi de, yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerini yurtlara yerleşinceye kadar Sivas Belediyesi olarak kamu kurum misafirhaneleri ve otellerde konaklatacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladığını belirten Duman, "Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz de kısıtlamalar ve bazı tedbirlerden dolayı üniversite kampüsünden uzaklaşmıştı. Bu yıl eğitim sezonu ile beraber öğrencileri Sivas'ta misafir edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için tercihte bulunduğunu ancak bazı öğrencilerin yedekte kaldığını aktaran Duman, şunları kaydetti:

"KYK tercihinde yedekte kalan, başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrencilerimizin olduğunu öğrendik. Bir sıkıntının olduğundan haberdar edildik. Sivas Belediyesi olarak hızlı bir şekilde çözüm üreterek şu anda KYK’ye yerleşememiş yedekte bekleyen ve yurt çıkmamış öğrencilerimizi barınacak yer bulana kadar misafir etme yönünde bir çalışma gerçekleştirdik. Belediye başkanımızın talimatlarıyla öğrenci dostu, gençlere hizmet eden bir belediye anlayışıyla şu anda Sivas’ta KYK sırası bekleyen ve konaklaması gereken öğrencileri kendini hazırlayana kadar biz misafir edeceğiz."

Öğrencilerin başvuru linkinden kendilerine ulaşabileceğini dile getiren Duman, "Bir link oluşturduk, öğrenciler yaşadıkları mağduriyeti link aracılığıyla bize bildirecek. Öğrencilerle birebir irtibata geçeceğiz. Yaşadıkları sorunları onlardan dinleyeceğiz. Hızlı bir şekilde çözüm üreteceğiz. Yurda yerleşene ve ev tutana kadarki süreci bizim misafirimiz olarak geçirmelerini sağlayacağız." dedi.

MANİSA'DA DA BELEDİYELER HAREKETE GEÇTİ

Manisa'da da Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni (MCBÜ) kazanan fakat KYK veya herhangi bir yurda yerleşememiş öğrencilerin geçici konaklama ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Yunusemre Belediyesi, iki ana kampüsü ilçe sınırları içerisinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni (MCBÜ) kazanan fakat geçici barınma sorunu yaşayan öğrenciler için düğmeye bastı. İlçede Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) veya herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrencileri bünyesindeki misafirhanelerde konuk edeceklerini duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilere de çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta başında yeni eğitim öğretim yılına başlayan üniversitelilere başarılı bir yıl dilerken; her zaman onların yanında olduklarını söyledi. Başkan Çerçi, "Manisa’da üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızın arasında yurt çıkmayan, konaklayacak yeri olmayan evlatlarımızın belediyemizin tüm imkânlarıyla yanındayız. Bünyemizdeki misafirhaneler ile çeşitli konaklama merkezlerinde barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerimizi ağırlayacağız. Onlar bu sıkıntıyı aşana kadar yanlarında ve yardımcı olacağız.” dedi.

Konaklama konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler Yunusemre Belediyesi 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini arayarak yardım talep ediyor. Yunusemre Belediyesinin şu ana kadar gelen tüm talepleri olumlu karşıladığı öğrenildi.

CHP'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'kalacak yer' çağrısı yapan üniversiteliler hakkında açıklamada bulunmuştu. Altay açıklamasında, tüm kamu misafirhaneleri ile kamu sosyal tesislerinin öğrencilere tahsis edilmesi gerektiğini söylemişti.