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        Haberler Yaşam Kaktüs meraklısı emekli evinde yaklaşık 300 kaktüs yetiştiriyor

        Kaktüs meraklısı emekli evinde yaklaşık 300 kaktüs yetiştiriyor

        İzmir'de yaşayan Bahadır Özkalkanlı, evinin bahçesi ve balkonunda 300 civarında kaktüs büyütüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:07
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          İstanbul'da çeşitli tekstil firmalarında çalışan 59 yaşındaki Özkalkanlı, 20 yıl önce iş seyahati sırasında Balıkesir'de renklerinden etkilenerek bir kaktüs satın aldı.

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          Böylece kaktüse ilgisi başlayan Özkalkanlı, daha sonraki seyahatlerinden de kaktüsle döndü.

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          Özkalkanlı sayıları artan bitkileri için evinde özel bir alan oluşturdu. Yaklaşık 2 yıl önce emekli olan Özkalkanlı İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'ne yerleşti.

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          Kaktüsleri İstanbul'da kalan ancak kaktüs merakı devam eden Özkalkanlı, yurt dışına çıkan arkadaşlarının da desteğiyle, aralarında Arjantin, Ekvador, Brezilya, Meksika'dan gelenlerin de bulunduğu 300'e yakın kaktüs sahibi oldu. Özkalkanlı, kaktüslerin bir kısmına bahçesinde, bir kısmına da balkonunda bakıyor.

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          "ÇOCUKLARIM GİBİ"

          Bahadır Özkalkanlı, Mordoğan'a yerleştiğinde kaktüslerinin olmaması nedeniyle yalnızlık çektiğini söyledi.

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          Bitkiyi nezaket ve estetikle sergilemeyi sevdiğini ifade eden Özkalkanlı, "Bunlar benim çocuklarım gibi. Bir tanesi dikenini aşağı bükse bilirim. Özellikle bu mevsimler sonbahar, ilkbahar geçişleri çok nemli oluyor.

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          Bitkilerde özellikle hastalık riskinin çok yüksek olduğu zamanlar. Gözünüzü dört değil on dört açıyorsunuz. Bu kadar hassasiyetle davrandığınız bir canlı öldüğü zaman gerçekten insan üzüntü duyuyor" diye konuştu.

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          Birçok kişinin kaktüslerini görmek için kendisini evinde ziyaret ettiğini anlatan Özkalkanlı, "Yürürken görüyorlar ve merak ediyorlar. Davet ediyorum, kahve ikram ediyorum, bir arkadaşlık başlıyor. Ben para karşılığı satmıyorum. Eğer bunu para için yaparsam bu sevgi ve bu koleksiyonerlik kısmı ölür" dedi.

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