Kakaolu kutlama: Dünya Bitter Çikolata günü nedir ve nasıl kutlanır?

Dünya Bitter Çikolata günü, bitter çikolata severler için özellikle bugün çikolatanın tadını çıkartmak için bahane sunuyor. Hemen hemen herkesin tüketmeyi sevdiği bu çikolatalara dair neler biliyorsunuz? Geçmişinin ne kadar eski olduğu ve nasıl üretildiğini öğrenmek ister misiniz? İşte, bitter çikolatanın nasıl bulunduğu ve Dünya Bitter çikolata gününde neler yapabileceğiniz...