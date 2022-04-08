Tropikal iklimlerde yetişen bir yemiş olan kaju fıstığı dünyada en çok Brezilya’da üretilmektedir. Ülkemizde yetişmeyen bu yemiş tropikal bölgelerden ithal edilerek sofralarımızdaki yerini alır. Faydaları saymakla b itmeyen kaju fıstığı içeriğinde B1, B2, B3 ve B6 vitaminleriyle yüksek oranda K, E ve C vitaminleri barındırır. Kaju fıstığında aynı zamanda çinko, magnezyum, fosfor, demir ve bakır gibi vitaminler de bulunması sebebiyle kaju fıstığı sağlık deposu olma özelliğini taşır.

Lezzetiyle insanları cezbeden bu yemişin faydaları da merak edilmektedir. Kaju fıstığı nelere iyi gelir sorusu da kişiler tarafından araştırılmaktadır. İşte bu sorunun yanıtı ve kaju fıstığı hakkında merak edilen bilgiler…

Kaju Fıstığının Faydaları

Kaju fıstığının içeriğinde doymamış yağ asitleri bulunmaktadır. Bu doymamış yağ asitleri sayesinde kaju fıstığı kalp için koruyucu besinler arasında yer alma özelliğini taşır. Kalp sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda bu sayede kaju fıstığının kolesterolü düşürme özelliği de bulunur. Diyabet hastaları için de gönül rahatlığıyla tüketilecek besinler arasında yer almaktadır.

İçeriğinde bulunan C vitamini, çinko ve magnezyumla birlikte sağlığa yararlı diğer mineral ve amino asitler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini desteklerken hastalıkların önlenmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Kaju fıstığı yüksek oranda protein içeren bir besindir. Bu nedenle de vegan ve vejetaryen beslenenler ya da hayvansal ürünleri çok fazla tüketmek istemeyenler için son derece önemli bir protein kaynağıdır. Kaju fıstığında bulunan protein bağışıklığın desteklenmesine de yardımcı olur.

İçeriğinde barındırdığı bakır, magnezyum ve fosfor sayesinde kas, iskelet ve sinir sistemini destekler.

Kaju fıstığının tok tutma özelliği vardır. Bu sayede dozunda tüketildiği taktirde kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde destekleyici bir besin görevi görebilir. Aynı zamanda kaju fıstığı yüksek miktarda kalori barındırır. Sağlıklı şekilde kilo almak isteyen kişilerin de beslenmelerine ekleyebilecekleri bir besin maddesidir.

Kaju fıstığı, içeriğinde bulunan faydalı maddeler sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bir besindir. Yüksek tansiyonun önlenmesinde etkili olduğu bilinmektedir.

Kaju Fıstığının Hamilelikte Faydaları

Anne adayları tarafından hamilelikleri sırasında hangi besinleri tüketip tüketmeyecekleri merak konusu olmaktadır. Birçok anne adayı tarafından gebelik döneminde besinlerin faydaları araştırılmaktadır. Kaju fıstığı da hamilelik sırasında faydaları sıklıkla araştırılan besinler arasında yer alır. Hamilelikte kaju fıstığı tüketiminin birçok uzman tarafından önerildiği bilinmektedir. Kaju fıstığının içeriğinde bulunan sağlığa yararlı birçok vitamin ve mineral sayesinde anne adaylarının daha sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesini destekler.

Kaju fıstığının bebeklere faydası da sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Hamilelik esnasında anne adaylarının kaju fısıtğı tüketmeleri bebeklerin anne karnındaki gelişimlerine olumlu katkıları olduğu bilinmektedir. Özellikle bebeğin beyin, kas ve iskelet sisteminin gelişimi açısından kaju fıstığı önemli besinler arasında yer almaktadır. Fakat tüm besinlerde olduğu gibi kaju fıstığının fazla tüketiminden hamilelik sırasında da kaçınılması gerekmektedir. Üstelik alerjik bünyeye sahip anne adaylarının da kaju fıstığı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir. Ayrıca kavrulmuş kaju yerine çiğ kaju tüketimi de uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Çiğ kajunun besin değeri kavrulmuş kajuya oranla daha yüksektir.

Kaju Fıstığının Zararları

Kaju fıstığı faydaları saymakla bitmeyen bir besin olsa da yanlış ve özellikle fazla tüketiminde sağlığa zararlı bir hale gelebilmektedir. Kaju fıstığının diğer tüm besin maddelerinde olduğu gibi aşırı tüketiminden kaçınılması önerilmektedir. Aşırı tüketilmesi sonucunda istenmeyen etkiler gözlenebilir. Özellikle aşırı tüketimi sonucunda kaju fıstığı kilo artışına sebep olabilmektedir. Çünkü kalorisi yüksek bir besindir. Ayrıca alerjik bünyeye sahip olan kişilerin de kaju fıstığı tüketmeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Çünkü bazı kişilerde alerjik etkilere sebep olabilmektedir. Kronik bir hastalığı olan ya da herhangi bir ilaç kullanan kişilerin de kaju tüketmeden önce uzman hekimlere danışmaları önerilmektedir.