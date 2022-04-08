Karbonatın sayısız faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafında da defalarca dile getirilmiştir. Özellikle İbrahim Saraçoğlu’na göre karbonatlı suyun alkali haline gelir ve sağlığa çok faydalıdır. Karbonatla zenginleştirilen su mineral açısından da zengin hale geleceği için iç organlar için dezenfektan vazifesini yerine getirir.

Karbonat Nelere İyi Gelir?

Hamur işlerinden, kozmetiğe, beden ve ev temizliğine kadar sayısız kullanım alanı olan karbonat çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Peki karbonat neye iyi gelir?

Karbonat kas ağrılarının azalmasını sağlar

Böbrek sağlığı için faydalıdır.

Karbonat kanser hastalarının aldığı kemoterapinin yan etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kokuların nötralize edilmesini sağlayan karbonat kiri uzaklaştırdığı için el temizliğinde dezenfektan olarak kullanılabilir.

Yara ve cam kırıkların tedavisi karbonatla mümkündür.

Sporcuların da tercih ettiği karbonat kapsülleri performansın arttırılmasını sağlar.

Antibakteriyel olması ve nötralize edebilmesi gibi özelliklere sahip olan karbonat dişlere de iyi gelir.

Karbonatın Faydaları

Saymakla bitmeyen her derde devam olan karbonatın sayısız faydası vardır. İşe karbonatın faydaları;

Mide yanması ve reflü gibi şikayetlerin azaltılmasında karbonat oldukça faydalıdır. Mide ekşimesi sorununun çözümünde kullanılan karbonat aynı zamanda midedeki asidin nötr hale gelmesine yardımcı olur.

Ağız kokusu, nefesin yenilenmesi ve ağızdaki zararlı bakteriler karbonat sayesinde temizlenmektedir. Dişlerin fırçalanmasının öncesinde diş fırçasına dökülerek veya gargara yapılarak karbonatın bu faydalarına ulaşılabilir.

Ağız içinde özellikle aft olarak bilinen canı çok yakan ve kolay geçmeyen yaralar için karbonat oldukça faydalıdır. Bu tarz ağız için yaraları ağrılı da olduğu için hem ağrının azaltılması hem de yaranın iyileşmesi karbonat sayesinde mümkündür.

Pek çok kimyasalın aksine karbonat doğal bir şekilde dişlerin beyazlamasını sağlar.

Terin ve ter sonucunda oluşan bakterilerin oluşturduğu koku karbonat sayesinde giderilmektedir.

Karbonatın Zararları

Her derde deva olan karbonatın miktarı arttırıldığında faydadan çok zararı oluşabilir. Çünkü vücuda fazla alınan karbonat asit-baz dengesinde bozulmaya yol açar. Kronik hastalığı olan kimselerin bir uzmana danışmadan karbonat tüketimi tavsiye edilmez. Ayrıca karbonat fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı, mide bulantısı, vücutta su kaybı ve kan basıncında yükselmeye neden olabilir. Çocukların karbonatı tüketmesi bir uzmana danışmadan tavsiye edilmez.

Karbonat Cilde Faydalı Mı?

Sayısız alanda faydaları olan karbonat cilde faydalı mı? İşte detaylar.

Karbonat ciltteki dökülmeler ve ayakların terlemesi gibi şikayetleri azaltmada faydalıdır.

Güneş yanığına da iyi gelen karbonatın ılık banyo suyuna eklenmesi vücudu rahatlatır.

Karbonatlı su uygulaması böcek ısırmalarında ortaya çıkan ağrı ve kaşıntıyı azaltarak ciltteki toksinlerin nötrlenmesini sağlar.

Karbonat Kireçlenmeye İyi Gelir Mi?

Çok fazla faydası olan karbonat kireçlenmeye de iyi gelmektedir. Düzenli olarak karbonatlı su içmek kireçlenme şikayetlerinin azalmasını sağlar. Genel tanım olarak kireçlenme kalsiyum ve kalsiyum karbonat tuzlarının birikimi sonucunda oluşur.

Karbonat Uyuza İyi Gelir Mi?

Pek çok derdin devası olan karbonat uyuza da iyi gelir. Uyuza yakalanan kişiler duş aldıkları suya karbonat eklediklerinde uyuzun şikayetlerinin azaldığını göreceklerdir. Karbonatlı suyla yıkanmanın uyuz tedavisinde günde iki kere yapılması tavsiye edilir.

Karbonat Sigara Bıraktırır Mı?

İnsan sağlığı için pek çok tehlikeler ve riskler barındıran sigarayı bırakmak hayli zordur. Ancak bir bardak suyun içine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyerek sigarayı bırakabilirsiniz. Özellikle canınız sigara içmek istediğinde bu karışımdan içtiğinizde sigara içme istediğinizin azaldığını fark edeceksiniz.