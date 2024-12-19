Kahve içmek ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor
Yeni bir çalışma, düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koydu
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Araştırmaya göre, kahvenin bileşenleri stres adaptasyonunu kontrol ederek, yaşlanma mekanizmalarını koruyor.
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Araştırmacılar, kahve alımının, kardiyovasküler, kanser ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili ölümlerin yanı sıra hafıza kaybı, depresyon ve güçsüzlük gibi yaşlılarda işlevsel bozulma nedenlerini azaltarak, ömrü ortalama 1.8 yıl uzatabileceğini gösterdi.
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Uzmanlar, günde 2-3 fincan kahve içmenin yeterli olduğunu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtti.
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Ayrıca ölçülü tüketildiğinde kahvenin Parkinson, Alzheimer ve Tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabileceğini açıkladı.
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