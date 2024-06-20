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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahvaltı yaparken eve giren otomobilin çarptığı adamdan acı haber geldi | Son dakika haberleri

        Kahvaltı yaparken eve giren otomobilin çarptığı adamdan acı haber geldi

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eve girmesi sonucu kahvaltı yaparken ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:56
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        Kahvaltı yaparken eve otomobil girdi! Acı haber geldi
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        İlginç kaza, Kayabaş Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde meydana gelmişti. Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine gelen Selma Ö. yönetimindeki otomobil, Kayabaş Mahallesi'nde kavşağa geldiğinde Feyyaz Karacan'ın evine girmişti. Kazada evde kahvaltı yapan ve Muratpaşa Belediyesi Özel Kelam Müdürlüğünde görevli olan Feyyaz Karacan ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Feyyaz Karacan'dan acı haber geldi. Karacan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Karacan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Özel Kalem Müdürlüğümüzde çalışan belediye emekçimiz, kardeşimiz Feyyaz Karacan'ı elim bir kaza sonucu günlerdir süren yaşam mücadelesinin ardından kaybettik. Feyyaz kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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