Kahreden tesadüf!

İHA

Afyonkarahisar'da bir baba, kullandığı otomobille aniden yola çıkan kendi oğluna çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, H.S. (39), kullandığı otomobil ile ilerlediği sırada bir anda yola çocuk çıktı. Çocuğu geç fark eden sürücü aracı durduramadı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Otomobilin çarptığı çocuk, yola savruldu. Kazanın şokuyla aracından inen sürücü, yanına gittiği çocuğun oğlu 8 yaşındaki Y.S. olduğunu gördü. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekinin müdahalesinin ardından ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.