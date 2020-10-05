Kahreden olay! Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni bulundu

İHA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Damla Sokak’ta inşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. İnşaatta çalışan bir işçi, boş alana malzeme atığı atmak üzere gittiğinde çanta içerisindeki cansız bebeği fark etti.

POLİS KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cansız bedenin, yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğunu belirledi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölü bulunan bebek, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.