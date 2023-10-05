Çorum'da, T.T. idaresindeki cip, Boğazkale-Sungurlu kara yolu Boğazkale girişinde M.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

DURAN KALPLERİ ÇALIŞTIRILDI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.D'nin kardeşi M.D. ve eşi Ş.D. ağır yaralandı. M.D. ve Ş.D'nin duran kalpleri sağlık ekiplerince ambulanslarda yapılan müdahale ile çalıştırıldı.