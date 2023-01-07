16 aylık Hicran'ı TIR ezdi! Sürücü tutuklandı!

AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

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