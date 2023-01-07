16 aylık Hicran'ı TIR ezdi! Sürücü tutuklandı!

Mardin'de, evinin önünde oynarken park halindeki TIR'ın arkasına geçen ve aracın hareket etmesiyle hayatını kaybeden 16 aylık Hicran Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan sürücü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"DAN TUTUKLANDI
AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
BEBEĞİ FARK ETMEYİP ARACI HAREKET ETTİRMİŞTİ
Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde, dün, 16 aylık Hicran Bozkurt evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçmiş, bebeği fark etmeyen şoför M.B. aracı hareket ettirmişti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAMIŞTI
Çevredekilerin uyarısıyla M.B. aracı durdurmuş, TIR'ın altında kalan bebek kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.