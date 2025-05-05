Amasya'da yürek sızlatan olay, cumartesi akşamı saat: 18.00 sıralarında Merzifün ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi.

DHA'daki habere göre Saliha K.'nin (59) evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polisi haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının kilitli olduğunu tespit etti.

Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

POLİSLERE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEMİŞ

Acı olayın ardından önemli bir detay da ortaya çıktı. Tartışma ihbarı üzerine eve polis ekiplerinin gittiği, Saliha K.’nin aile içi bir tartışma yaşandığını söylediği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

POLİS EVDEN AYRILDIKTAN SONRA KATLETMİŞ

Polis ekiplerinin, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma seslerinin geldiği ve bunun üzerine adrese geri döndüğü bildirildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gözaltına alınan Murat K.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.