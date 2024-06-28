Kahramanmaraş ve Osmaniye'de deprem! 29 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bulundukları şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte, 29 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...
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Ülkemizin dört bir yanında hemen her saat çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, hissedilen sarsıntıların ardından araştırılıyor. İşte, 29 Haziran 2024 yaşanan son dakika depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:15'te Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 km olarak kaydedildi.
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OSMANİYE'DE DEPREM!
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 06:15'te Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 16.71 km olarak belirlendi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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