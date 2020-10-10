Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde kırsaldan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Yangında şu ana kadar 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.