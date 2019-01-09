Bugün Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda vatandaşlar büyük zorluk çekiyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da şiddetini artıran kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava dolayısıyla 9 Ocak (bugün) eğitime 1 gün süreyle ara verildi.