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Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binaları zarar gören bazı noterler, vatandaşlara konteynerlerde hizmet sunuyor. Notere gelen vatandaşlar, konteynerde işlemlerini yaptırıyor

Giriş: 07.03.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor
AA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Depremlerde binaları zarar gören bazı noterler de konteynerlerde faaliyetlerine konteynerlerde devam ediyor. Notere gelen vatandaşlar, konteynerde işlemlerini yaptırıyor.

Trabzon Caddesi'nde kurulan konteynerde hizmet veren Kahramanmaraş 3. Noterliği Başkatibi Ejder Özkars, binalarının zarar gördüğünü belirtti.

Özkars, "Noterin olduğu bina üst taraftaydı. 10 gündür buradayız, konteyner alanı oluşturduk. Binamız az hasarlı ama değerlendireceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

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