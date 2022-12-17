Kahramanmaraş'ta 'megalodon' dişi bulundu

İHA'nın haberine göre bulduğu ilginç objeyi inceleyen Yurtsever, taşı araştırmaya başladı. Tanıdıkları vasıtasıyla da bu alandaki uzmanlarla iletişim kuran Yurtsever, bir yandan da sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bulduğu objeyle ilgili kafasında oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmak istedi.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Yurtsever, bu ilginç keşfiyle ilgili olarak, “Bu fosil, Afşin-Elbistan linyitleri sahasındaki leonarditin hammadde ayrıştırması esnasında ortaya çıktı. Köpek balığının atası olan ve 20 milyon yıl önce soyu tükenen megalodon dişi. O dönemde Elbistan’da okyanusun çekilmesiyle ortaya çıkan devasa bir canlının dişi. Bazı üniversitelerde ilgili profesörlere inceletince diş olduğu ve megalodona ait olduğu kesinleşti. Sadece temizleme işlemi yapılacak ve ondan sonra da müzeye teslim edeceğiz” dedi.

Elbistan ve çevresindeki okyanusun çekilmesinin Nuh Tufanı ile aynı dönemde gerçekleştiği yönünde tahminler bulunduğunu anlatan Yurtsever, “1 kilo 612 kilogram ağırlığı var. Bu keşif, Elbistan’ın okyanus oluşumunu tamamladığını gösteriyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre Nuh Tufanı'na denk gelen bir zaman, 20 milyon yıl önce nesli tükenen bir hayvana ait diş. Elbistan’ın da daha önceden okyanus olduğunu ispatlayan çeşitli fosiller dağlarda bulundu zaten” şeklinde konuştu.