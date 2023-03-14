BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR
Saat 05:13'te, merkez üssü yine Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem, yerin 8 kilometre altında meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.