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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 14 Mart Az önce Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 14 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle çok sık deprem meydana gelmektedir. Son olarak 14 Mart Salı günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4,9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Yaşanan artçı sarsıntılar ve depremlerin ardından AFAD ve Kandilli son depremler listesi gündeme geldi. İşte 14 Mart son dakika depremler listesi...

Giriş: 14.03.2023 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mart Salı son depremler listesi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ve Türkiye genelinde depremler ve artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler bölgede tedirginliğe yol açtı. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler,  "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 14 Mart 2023 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

    Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

     

  • Öte yandan Kuzey Anadolu fay hattının batı ucundaki Bolu ve Yalova'da meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler tablosuna çevrildi. 

    Son olarak AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesnde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  •  İşte Kandilli ve AFAD 14 Mart son depremler tablosu:

  • AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • HATAY'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Son dakika haberine göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

     

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05:23'te merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

     

    Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

     

  • MALATYA'DA DEPREMLER!

    Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 04:34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

     

  • BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR

    Saat 05:13'te, merkez üssü yine Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    AFAD'ın verilerine göre deprem, yerin 8 kilometre altında meydana geldi.

     

    AFAD'DAN AÇIKLAMA

    Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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