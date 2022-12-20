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Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan termik santralde, 25 metre yükseklikteki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Giriş: 20.12.2022 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
İHA

Elbistan A Termik Santrali'nde asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 3. ünitesinde meydana geldi. Kürşat Ahmet Ötegen (23) adlı işçi, asansöre binmek istediği sırada boşluğa düştü. İHA'nın haberine göre; yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu.

Fotoğraf: İHA | K&uuml;rşat Ahmet &Ouml;tegen (23)
Fotoğraf: İHA | Kürşat Ahmet Ötegen (23)

KURTARILAMADI

Firmaya ait ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ötegen, hayatını kaybetti. Ötegen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden alınmıştır.

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