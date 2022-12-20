Elbistan A Termik Santrali'nde asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 3. ünitesinde meydana geldi. Kürşat Ahmet Ötegen (23) adlı işçi, asansöre binmek istediği sırada boşluğa düştü. İHA'nın haberine göre; yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu.

Firmaya ait ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ötegen, hayatını kaybetti. Ötegen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden alınmıştır.