Elbistan A Termik Santrali'nde asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Olay, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 3. ünitesinde meydana geldi. Kürşat Ahmet Ötegen (23) adlı işçi, asansöre binmek istediği sırada boşluğa düştü. İHA'nın haberine göre; yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu.
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Firmaya ait ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ötegen, hayatını kaybetti. Ötegen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden alınmıştır.
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Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti/kahramanmaras-ta-asansor-bosluguna-dusen-isci-hayatini-kaybetti-3548745
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