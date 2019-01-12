Kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Atatürk Bulvarı Demokrasi Meydanı civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; M.K (20) yönetimindeki 46 HK 897 plakalı kamyoneti ile seyir halinde iken kent meydanında bulunan saat kulesine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlara izin vermeyen sürücünün taşkınlık yapmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen polis, sürücünün alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkollü olan sürücüyü kaza yerine gelen yakınları da sakinleştiremedi. Bunun üzerine sürücü polis ekiplerince gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Kazada hasar gören kamyonet, çekici marifetiyle kaldırılırken saat kulesi kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.