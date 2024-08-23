4 devlet üniversitesi 55 öğretim üyesi arıyor! 23 Ağustos 2024 öğretim üyesi iş ilanları
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Batman Üniversitesi profesör, doçent ve doktor olmak üzere toplamda 55 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Adayların 23 Ağustos ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, 23 Ağustos akademisyen iş ilanları...
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Batman Üniversitesi toplamda 55 öğretim üyesi alacak. Başvuru yapmak isteyen akademisyenlerin 23 Ağustos ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında, üniversite tarafından belirtilen şekilde başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, 23 Ağustos üniversite iş ilanları...
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KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor. İlgilenen adayların 23 Ağustos ile 6 Eylül arasında 'https://personelilan.istiklal.edu.tr/' adresinden başvuru yapması gerekiyor.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM
Süleyman Demirel Üniversitesi 1 profesör, 5 doçent ve 2 doktor olmak üzere 8 öğretim üyesi alıyor. İlgilenenlerin 23 Ağustos ile 6 Eylül arasında başvurularını 'https://ikbasvuru.sdu.edu.tr' üzerinden çevrim içi yapması gerekiyor.
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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPIYOR
Kırklareli Üniversitesi, doçent, profesör ve doktor olmak üzere toplamda 25 öğretim üyesi alacak. Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Belirtilen başvuru tarihi ise 23 Ağustos ile 6 Eylül 2024.
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BATMAN ÜNİVERSİTESİ 13 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Batman Üniversitesi, 13 öğretim üyesi alıyor. Proför, doçent ve doktor olmak üzere aranan adayların 23 Ağustos ile 6 Eylül arasında başvuru yapması gerekiyor. Profesör ve doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, doktor kadrosuna başvuracak adaylar ise evraklarıyle beraber birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekiyor.