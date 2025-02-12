Kahramanmaraş Devlet Hastanesi açıldı

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla açıldı.

Bakan Memişoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "6 Şubat’ın acısı tüm tazeliğiyle yüreğimizde. Asrın Felaketi’nde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaketler göstermesin. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte, devletimiz gözünü deprem bölgesinden ayırmadı. Kalbimiz hep burada attı. Zor günleri aşacağımıza dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Yıkılan hastanelerimizin yerine hızla yenilerini yapmaya koyulduk. Kısa süre içinde, Hatay’da Erzin, Payas ve Altınözü Devlet Hastanelerini; Gaziantep’te Nurdağı ve Oğuzeli Devlet Hastanelerini; Kahramanmaraş’ta Nurhak ve Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Deprem öncesinde, deprem bölgesinde 23 bin 390 olan yatak kapasitemizi bugün itibarıyla 28 bine çıkardık. İnşaatlarımızın bitmesiyle bu kapasite 34 bine çıkacak. Sadece Kahramanmaraş’ta deprem öncesinde yatak kapasitemiz 1.930 iken bugün 2 bine çıkmış durumda. Bütün inşaatlarımızın bitmesiyle bu kapasitemiz 2 bin 630 olacaktır, sadece Kahramanmaraş’ta" diye konuştu.

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"DEPREME DAYANIKLI ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ"

Bakan Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemizde ‘önce insan’ vizyonumuzla en güzel örneklerden birini sergiliyoruz. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı. Depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde; 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla, afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun.”

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, acil durumlarda sadece bölgedeki vatandaşlara müdahale etmekle kalmayacak, aynı zamanda çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısı, afet durumunda üç gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi * Arsa Alanı : 97 bin m² * Oturum Alanı : 27 bin 935 m² * Kapalı Alan : 55 bin 755 m² * Otopark Kapasitesi : 408 taşıt * Poliklinik Sayısı : 86 adet * Ameliyathane Sayısı : 12 adet * Anjiyografi Ünitesi : 1 adet * Diş Üniti : 12 adet * Yatak Sayısı : 400 adet * Yoğun Bakım Yatağı Sayısı : 69 adet * Yenidoğan Yoğun Bakım Yatağı Sayısı : 12 adet * Acil Servis Yatak Sayısı : 65 adet * Diyaliz Yatağı : 11 adet * Fizik Tedavi Merkezi