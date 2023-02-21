7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!
Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.
11 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ
Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 11 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.
Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.