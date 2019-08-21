Kahramanlar aynı filmde buluştu

'Masal Şatosu: Sihirli Davet', Hollywood yapımlarını aratmayacak görüntüleriyle izleyicilere görsel bir şölen sunarken, ünlü masal kahramanlarını bir araya getirecek. Nasreddin Hoca, Pamuk Prenses, Alaaddin, Kül Kedisi ve Sinderella gibi masal kahramanlarının yer aldığı film, 30 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Burak Kuka'nın yönettiği Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrollerini paylaştığı; Ayça Tilki, Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel ,Berkan Hamedi, Nila Fırat, Candeniz Göçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan Çelik gibi isimlerin rol aldığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te, masal kahramanlarını kurtarmak için 'Kara Kraliçe'ye karşı verilen mücadele hikâye edildi.

Kim Hangi Masal Kahramanını Canlandırdı?

Nasreddin Hoca: Cemil Taşsilen

Kül Kedisi Sinderella: Bensu Begoviç

Alaaddin: İsmet Can Yazıcı

Peri Kızı: Nila Fırat

Kanca: Selahattin Bel

Cüce: Rıdvan Çelik

Pamuk Prenses: Berika Demir