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        Haberler Sağlık Kalp Sağlığı Kalp ve Damar Kahraman Ayata yeni baba olmuştu! Kalp pili takılacaktı - Bursa haberleri | Sağlık Haberleri

        Yeni baba olmuştu! Kalp pili takılacaktı!

        Bursa'nın İznik ilçesinde, kalp yetmezliği olan 36 yaşındaki Kahraman Ayata, 3 ay bekleyip Şehir Hastanesi'nde kalbine pil takılacağı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:28
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        Yeni baba olmuştu! Kalp pili takılacaktı!
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        Bursa'da edinilen bilgiye göre, İznik ilçesindeki Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden Kahraman Ayata'ya (36), 3 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören genç adam 3 aydır kalp pili takılmasını bekliyordu.

        DÜN KALP PİLİ TAKILACAKTI

        İHA'da yer alan habere göre hastanenin dün için gün verdiği Ayata, kalbine yenik düştü. Kalp pili takılana kadar kalp krizinden ölen genç adamın 6 ay önce baba olduğu öğrenildi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Cenazesi dün ikindi namazını müteakip Bursa Davut Dede Camii'nden kaldırılan Ayata'nın, Erdoğanköy Kent mezarlığına defnedildiği belirtildi.

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        #kalp pili
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