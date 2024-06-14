Yeni baba olmuştu! Kalp pili takılacaktı!
Bursa'nın İznik ilçesinde, kalp yetmezliği olan 36 yaşındaki Kahraman Ayata, 3 ay bekleyip Şehir Hastanesi'nde kalbine pil takılacağı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursa'da edinilen bilgiye göre, İznik ilçesindeki Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden Kahraman Ayata'ya (36), 3 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören genç adam 3 aydır kalp pili takılmasını bekliyordu.
DÜN KALP PİLİ TAKILACAKTI
İHA'da yer alan habere göre hastanenin dün için gün verdiği Ayata, kalbine yenik düştü. Kalp pili takılana kadar kalp krizinden ölen genç adamın 6 ay önce baba olduğu öğrenildi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Cenazesi dün ikindi namazını müteakip Bursa Davut Dede Camii'nden kaldırılan Ayata'nın, Erdoğanköy Kent mezarlığına defnedildiği belirtildi.