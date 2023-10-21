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        Haberler Dünya Kahire'de Gazze konulu Barış Zirvesi: Türkiye'den Bakan Fidan katılıyor

        Kahire'de Gazze konulu Barış Zirvesi: Türkiye'den Bakan Fidan katılıyor

        Kahire'deki Gazze konulu Barış Zirvesi başladı. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas zirvedeki konuşmasında "Ayrılmayacağız, topraklarımızda kalacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ise "Binlerce sivil ölüyor, böyle bir cezalandırma olamaz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:26
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        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları 15. günde sürerken bugün Kahire'de düzenlenen 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi'ne dünyadan pek çok ülke katılıyor.

        Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

        BAKAN FİDAN: İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMLE ANLAŞMA OLABİLİR

        Bakan Fidan konuşmasında "Binlerce sivil ölüyor, böyle bir cezalandırma olamaz" ifadelerini kullandı.

        "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz" diyen Fidan ayrıca "Kalıcı barış istiyoruz, iki devletli çözümle bir anlaşma olabilir" diye ekledi.

        İsrail'in saldırılarına yönelik Bakan Fidan "Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir" dedi.

        ABBAS: AYRILMAYACAĞIZ

        Filistin Devlet Başkanı Abbas zirvedeki konuşmasında "Ayrılmayacağız, topraklarımızda kalacağız" ifadelerini kullandı.

        Abbas konuşmasında "Okul, hastane fark edilmeksizin siviller hedef alınıyor" diye ekledi.

        MİÇOTAKİS:HİÇBİR ASKERİ MÜDAHALE SİYASİ ÇÖZÜMÜN YERİNİ ALAMAZ

        Zirveye katılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise İsrail-Hamas çatışmasına yönelik olarak "Hiçbir askeri müdahale, geçerli bir siyasi çözümün yerini alamaz" ifadelerini kullandı.

        ÜRDÜN KRALI: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

        Ürdün Kralı 2. Abdullah ise zirvede "Gazze'de sıkışmış insanlara kolektif cezalandırmayı konuşuyoruz. İsrail’in eylemleri bir savaş suçudur" dedi.

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliği yapacağı zirvede Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kıbrıs liderleri de yer alacak.

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        PEK ÇOK ÜLKE KATILIYOR

        Zirveye ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da katılacak.

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız, 21 Ekim 2023 tarihinde Kahire’de düzenlenecek, Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ı ziyaret edecektir. Zirve vesilesiyle Bakanımızın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir” denilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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