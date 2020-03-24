Kağıthane’de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - İSTANBUL

AA

Edinilen bilgiye göre Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'ne 2 ayrı araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bir iş yerine silahla ateş açtı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.Zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.