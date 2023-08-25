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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kağıthane'de polise silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı

        Son dakika haberi Kağıthane'de polise silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı

        İstanbul Kağıthane'de polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis ağır yaralandı. Çatışmada şüphelilerden 1'i ölü, 2'si yaralı olarak ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan operasyon sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 02:31 Güncelleme: 25.08.2023 - 02:38
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        Kağıthane'de polise silahlı saldırı
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        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polislere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

        Saldırıda 2 polis ağır yaralanırken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre; çatışmada şüphelilerden 1'i ölü, 2'si yaralı olarak ele geçirildi.

        Olayla ilgili operasyon sürüyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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