Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kağıthane'de denetim noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

        Kağıthane'de denetim noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

        İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre denetim noktasında 'dur' ihtarını fark etmeyen otomobil sürücüsü, önüne çıkan polise çarptı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 01:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denetim noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, viraja giren otomobil sürücüsü, o noktada denetim yapan polisin 'dur' ihtarını fark etmeyerek yoluna devam etmek istedi.

        Bir polis memuru, sürücünün denetimden kaçtığını düşünerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada otomobil, polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

        Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yaralı polis memuru sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi ise gözaltına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #kağıthane
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Habertürk Anasayfa