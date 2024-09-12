Kağıthane'de denetim noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı
İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre denetim noktasında 'dur' ihtarını fark etmeyen otomobil sürücüsü, önüne çıkan polise çarptı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, viraja giren otomobil sürücüsü, o noktada denetim yapan polisin 'dur' ihtarını fark etmeyerek yoluna devam etmek istedi.
Bir polis memuru, sürücünün denetimden kaçtığını düşünerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada otomobil, polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.
Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yaralı polis memuru sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi ise gözaltına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.