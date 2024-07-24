Kağıt fabrikası bahçesinde yangın
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.
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Türkiye son yılların en sıcak temmuz ayını yaşarken birçok ilden de yangın haberleri gelmeye devam ediyor.
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Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.
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Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
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