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        Haberler Gündem Güncel Kağıt fabrikası bahçesinde yangın | Son dakika haberleri

        Kağıt fabrikası bahçesinde yangın

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:30
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          Türkiye son yılların en sıcak temmuz ayını yaşarken birçok ilden de yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

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          Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.

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          Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

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