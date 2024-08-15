Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü

Ben de 2 kazı, 50 liraya alabileceğimi söyledim. 2 kazı hayvanları sevdiğim için satın aldım. Güzel baktığım için, hayvanlar çiftleşip çoğaldılar. 10 oldu, 20, 30 oldu. Boyuna çoğalıyorlar. Ben de hayvanları kesmiyorum, satmıyorum. Sadece sevdiğim için bakıyorum. Arka taraftaki otları biçiyorlar, işime yarıyorlar. İnsanlar seviyor. Doğaya bir katkımız olsun diye bakıyorum" ifadelerini kullandı.