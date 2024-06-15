Kafeinsiz kahvenin yolculuğu: Tohumdan fincana kadar kafein nasıl ayrıştırılıyor?

Çekirdekleri kafeinden arındırmak için kullanılan birkaç farklı yöntem vardır ve bunların hepsi henüz yeşilken yapılır. Kafeinsizleştirme genellikle daha az aromalı kahve ile ilişkilendirilir, çünkü çok sayıda aroma kimyasalından herhangi birini değil, sadece kafeini çıkarmak biraz zordur ve kafeinsiz çekirdeklerin düzgün bir şekilde kavrulması oldukça karmaşıktır.