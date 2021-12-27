Urla Sanat Sokağı'nda bir aile işletmesine yaklaşık 2 yıl önce gelen mısıri cinsi güvercin ile kafeterya sahibi Mehmet İrtiş'in yakınlığı, zamanla müşterilerin de ilgisini çekti.
DHA'nın haberine göre müşterilere sunulan tostlara ortak olan Guguk, her sabah Mehmet İrtiş'in yanında fırına da gidiyor, bu rutin ise görenleri şaşırtıyor.
Guguk'u 2 yıl önce çatıda bulduğunu anlatan İrtiş, "Her gün saat 07.00 gibi besledim. İlk 6 ay boyunca bu böyle sürdü. Sonra bana alıştı, arkadaş olduk. Hatta kuşları olan bir arkadaş, buradan alıp 10 kilometre mesafedeki bir yere götürdü. Ancak mesafeye rağmen geri geldi. Dükkan adeta benim değil, onun. Müşterilerimiz de ona alıştı. Çok dikkat çekiyor. Özellikle onun için gelenler var. Dükkandan çıktığımda da peşimden gelir. Her sabah fırına beraber gidiyoruz" dedi.
'BERABER TOST YİYORUZ'
Kafeterya çalışanlarından Öznur Özcan, "Beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. İlk başlarda bana çok fazla yakınlaşmıyordu. Şimdi beraber tost bile yiyoruz. Müşteriler de çok güzel tepkiler veriyor ve genellikle şaşırıyorlar. Görenler 'Guguk' ile fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.
Kafeteryada 4 ay önce çalışmaya başladığını söyleyen Selcan Dokuyan da "Guguk'u ilk gördüğümde çok şaşırdım. Ben de kuş besledim ama bu kadar ilgili olmamıştı. Mehmet ağabeye gerçekten çok düşkün ve sadık. Bir hayvan ve insanın birbirlerine bu kadar bağlı olması çok güzel" ifadelerini kullandı.
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