Kadıköy'de kafedeki vahşette sanığın cezası belli oldu!

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Hakan Asilkan, "Olanlardan dolayı çok pişmanım. Herkesten daha çok üzüldüm. 17 senelik beraberliğimiz vardı. Çalışanımız Fatih'le Mihriban arasında bir şeyler olduğundan şüphelendim. Whatsapp'da hep aynı anda çevrimiçi oluyorlardı. Dükkandayken peş peşe işten çıkmaları ve bir çalışanımızın bana Mihriban ile Fatih'i parkta gördük demesi beni şüphelendirdi. Tasarlama yoktu ani gelişen bir şeydi. O an kendimi kaybettim, şuursuz olarak bu olayı bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim. Anlık olan bir şey. Eşim, Fatih ve çalışanların yanında bana karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmuştur. O gün onurumu kıran davranışlarda bulundu. Sinirlendim, kendimi kaybettim. Böyle bir olayı gerçekleştirmiş oldum" dedi.