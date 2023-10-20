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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de kafedeki vahşette sanığın cezası belli oldu!

        Kadıköy'de kafedeki vahşette sanığın cezası belli oldu!

        İstanbul Kadıköy'de bir kafede, aralarında çıkan tartışmanın ardından yaklaşık 17 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Elif Mihriban Arduç'u silahla vurarak öldüren Hakan Asilkan'ın cezası belli oldu. "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ceza alan tutuklu sanık Hakan Asilkan, "O an kendimi kaybettim, şuursuz olarak bu olayı bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:06 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:25
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          İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir kafede, aralarında çıkan tartışmanın ardından yaklaşık 17 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Elif Mihriban Arduç'u silahla vurarak öldüren Hakan Asilkan'ın cezası belli oldu.

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          Olay, 8 Ağustos 2022 tarihinde Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Asilkan ile Elif Mihriban Arduç arasında kafede tartışma çıktı. Tartışma sırasında Asilkan, Arduç'a silahla defalarca ateş ederek öldürdü. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Asilkan, bulunduğu cezaevinden getirildi.

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          Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Elif Mihriban Arduç'un kızı Derya Gülnaz Özcan, "Video kayıtlarında her şey ortadadır. Sanık silahının emniyetini açarak annemin başında beklemiştir. Her hangi bir cezai indirim almasını istemiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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          Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Hakan Asilkan, "Olanlardan dolayı çok pişmanım. Herkesten daha çok üzüldüm. 17 senelik beraberliğimiz vardı. Çalışanımız Fatih'le Mihriban arasında bir şeyler olduğundan şüphelendim. Whatsapp'da hep aynı anda çevrimiçi oluyorlardı. Dükkandayken peş peşe işten çıkmaları ve bir çalışanımızın bana Mihriban ile Fatih'i parkta gördük demesi beni şüphelendirdi. Tasarlama yoktu ani gelişen bir şeydi. O an kendimi kaybettim, şuursuz olarak bu olayı bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim. Anlık olan bir şey. Eşim, Fatih ve çalışanların yanında bana karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmuştur. O gün onurumu kıran davranışlarda bulundu. Sinirlendim, kendimi kaybettim. Böyle bir olayı gerçekleştirmiş oldum" dedi.

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          Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hakan Asilkan'ın "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında her hangi bir indirim uygulamazken, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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