Kafede oturan kadına silahlı saldırı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki bir kafede oturan kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.