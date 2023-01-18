Kafası insan, vücudu yılan! Yerin yedi kat altındaki efsane: Şahmaran

ŞAHMARAN HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Fars kökenli olduğu bilinen fakat Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan Şahmaran hakkında bilinmeyen birçok şey mevcut. İşte Şahmaran hakkındaki ilginç bilgiler;
Şahmaran yeryüzünde bulunan yılanlardan türemiştir,
Yerin yedi kat altında yılanlarla yaşar,
Krallığına genç erkek kabul eder,
Bu genç erkek Lokman Hekim ya da Camşab'dır.
Camşab, arkadaşlarının zorbalığına uğrayarak kuyuya bırakılmış bir çocuktur,
Lokman Hekim, başarılı bir doktor olmaya çalışan gençtir,
Şahmaran her hastalığa şifa, her derde deva olabilecek yetenektedir,
Lokman Hekim Şahmaran'ı bulduğunda yaralıdır ve onu saraya taşır,
Günümüzdeki tıp sembolündeki yılanın Şahmaran olduğu tahmin edilmektedir,
Anlatılan her hikayenin sonunda Şahmaran hamamda ölür,